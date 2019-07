Bruxelles: les grands parcs immobiliers contraints de consommer moins d'énergie

Depuis le 1er juillet, toutes les entreprises propriétaires ou occupantes de bâtiments de plus de 100.000 m² à Bruxelles doivent mettre en place un plan pour réduire leur consommation énergétique, écrit jeudi L'Echo. Entre 150 et 200 entités - 75% d'organismes publics et 25% de privés - sont concernées, soit un cinquième du bâti bruxellois.

Les organismes disposent d'un délai de maximum 12 mois pour désigner en leur sein un coordinateur Plage (pour Plan local d'action pour la gestion énergétique) et fournir à Bruxelles Environnement les éléments d'identification de leur parc immobilier (localisation, affectation, superficie...).

Pendant 18 mois, un programme d'actions personnalisé sera établi. Il doit permettre d'atteindre, dans les trois ans qui viennent, un objectif contraignant de réduction de consommation d'énergie. Les avancées seront évaluées par des auditeurs énergétiques indépendants de Bruxelles Environnement.