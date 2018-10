Bruxelles : les constats et recommandations de la commission spéciale SIAMU

Après huit mois de travaux et d'auditions, la commission spéciale instituée en février 2018 au parlement bruxellois, vient de dresser une série de constats et propose aussi des recommandations pour l'avenir. Pour rappel, cette commission spéciale ( ne pas confondre avec une commission d'enquête, qui, elle, dispose d'un pouvoir d'injonction) avait été réclamée pour faire la lumière sur la gestion des marchés publics au sein du SIAMU. Fin 2017, la Cour des Comptes avait, en effet, publié un audit qui mettait en lumière des irrégularités majeures dans la gestion des marchés publics au sein du Service d'Intervention et Aide Médicale Urgente, entre 2012 et 2015. Ce rapport accablant et les auditions ultérieures des responsables passés et présents du SIAMU, allaient en outre révéler un climat de tension, voire de franche hostilité, entre les directions opérationnelle et administrative du SIAMU.