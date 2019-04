Bruxelles-les-Bains, c'est fini ! Place à "Hello Summer" !

Première édition de Bruxelles les Bains - JT 01/08/2003 - 26/04/2019 Bruxelles (Belgique) : plage de sable, le long des canaux de la capitale.Vue plage de sable fin et palmiers.Interview de Freddy Theilemans (bourgmestre Bruxelles) à propos de la mission ludique d'une commune.Vue des ouvriers communaux et des saisonniers qui achèvent l'installation de la station balnéaire déposée sur les quais.Vue de cabanes d'alimentation (snack).Vue d'enfans qui jouent dans le sable et sur les attractions et vue foule qui se promène.In situ, Anne Lombaerde (RTBF) interview Nadège William (Bruxelles les Bains, organisatrice) à propos des buts de l'animaton et à propos de l'organisaton de l'animation..