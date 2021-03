Bruxelles : le tunnel Léopold II devient le tunnel Annie Cordy

" Aujourd'hui, 43% des rues à Bruxelles portent le nom d'une personne. Parmi celles-ci, la répartition est très inégale: seules 6,1% des rues portent le nom d'une femme et 93,9% portent le nom d'un homme", ajoute Bruxelles Mobilité. "C'est peu représentatif du rôle social des femmes dans la ville, actuel et passé." En Région de Bruxelles-Capitale, seules 4,2% des voiries portent un nom féminin, pour 46% avec un nom masculin, ressort-il par ailleurs d'une étude de l'Université libre de Bruxelles (ULB) publiée lundi dans la revue Brussels Studies.

Pour Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité, "les citoyens et les citoyennes ont choisi : le tunnel le plus célèbre du pays deviendra cet automne le tunnel Annie Cordy. C'est un premier pas, symbolique, vers un meilleur équilibre dans la dénomination des espaces publics. Et cette liste nous fournit aussi de l'inspiration pour rebaptiser d'autres lieux et donner aux femmes à Bruxelles la reconnaissance qu'elles méritent."

Que le nom d’Annie Cordy soit plébiscité me touche énormément

Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances note pour sa part que "cette première action participative avait pour objectif de susciter l’implication des Bruxellois et Bruxelloises dans le processus d’évolution de leur ville. Le nombre important de votants nous encourage à mener d’autres initiatives pour mieux visibiliser les femmes à Bruxelles, mais aussi leur apport à la culture bruxelloise, belge ou internationale. Ce sont, selon nous, des leviers positifs pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’espace public."

La famille d'Annie Cordy a donné son accord pour ce choix. Michèle Lebon-Cooreman, nièce d’Annie Cordy indique que "le nom d’Annie Cordy soit plébiscité me touche énormément. J'entends cet appel des votants à inscrire l’artiste et son œuvre dans la mémoire de la ville qui l'a vu naitre. Je m'y associe avec beaucoup d'émotion d'autant qu'une réflexion a été entamée avec les autorités bruxelloises pour trouver un emplacement en surface pour évoquer de façon didactique la personnalité et le parcours de ma tante."

Les travaux au niveau du tunnel seront complètement terminés à l'automne 2021. "Les usagers profiteront d'un tunnel moderne, sécurisé, agréable et agrémenté d'un habillage esthétique. A ce moment, le changement de nom deviendra effectif et la signalisation sera adaptée."