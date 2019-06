Bruxelles: le tunnel Léopold 2 fermé cet été

Le tunnel Léopold 2 va à nouveau être fermé pendant deux mois, à partir de ce vendredi soir (22 heures). Comme l'an dernier, la région profite de l'été pour donner un fameux coup d'accélérateur aux travaux de rénovation de ce tunnel long de deux kilomètres et demi et qui voit passer chaque jour 40.000 automobilistes dans chaque sens.

Renouvellement du tarmac

Bruxelles Mobilité va procéder au renouvellement de la chaussée et des trottoirs, ainsi que de la haute tension. Elle va aussi intégrer de nouvelles canalisations d'eau pour les pompiers et poursuivre la rénovation des plafonds.

Bien sûr, même si le trafic est nettement moins dense en juillet et août, une telle fermeture nécessite des aménagements de la mobilité dans la ville. Ainsi dans le sens de l'entrée vers la ville, l'avenue Charles Quint fonctionnera avec une bande de circulation pour les voitures, une pour les bus, et une piste cyclable, pour permettre de circuler à vélo sur une piste séparée depuis le ring, jusqu'au centre. Les feux de signalisation seront par ailleurs adaptés sur l'avenue, pour fluidifier au maximum le trafic mais ça ne suffira pas. Comme l'an dernier, une surcharge du trafic est probable dans les quartiers voisins de l'avenue Charles Quint.

Léopold 2 fermé, Rogier réduit

Dans l'autre sens, en sortie de ville, c'est sur la petite ceinture que ça risque d'être le plus compliqué. Le goulet d'étranglement se fera cette année en deux temps, puisque la région en profite pour avancer aussi dans le tunnel Rogier (en amont) où la circulation se s'organisera plus que sur une seule bande dans chaque sens pendant la même période.

D'autres zones sensibles de la ville sont temporairement adaptées. Comme les abords de la Basilique de Koekelberg, où le pourtour du parc Elisabeth est aménagé en grand-rond point, avec une bande sur laquelle les voitures roulent dans le sens des aiguilles d'une montre, et les bus dans l'autre. A cet endroit, Bruxelles Mobilité attend moins de problèmes de circulation que l'an dernier, car l'aménagement a été réalisé plusieurs jours avant les travaux.

Trains, trams, bus renforcés

Durant les deux mois de fermeture, les transports publics seront adaptés: la fréquence des trams 19, 51 et 82 sera renforcée, de même que celle des bus 13, 14, 20, 49 et 87. Et la SNCB étend la capacité des trains venant d'Alost, de Termonde, et de Zottegem.

Le tunnel Léopold 2 rouvrira (en journée seulement) le lundi 2 septembre.