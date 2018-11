Bruxelles : Le théâtre de Toone s'agrandit

Le théâtre royal de Toone va s’agrandir prochainement. L’achat de trois petites maisons adjacentes par la Région bruxelloise va permettre à la petite compagnie de stocker plus de marionnettes près du théâtre. En plus de ces locaux techniques, le musée de marionnettes va également grandir avec une salle en plus. L’occasion pour José Géal, l’homme-orchestre qui gère le théâtre depuis 1963, d’exposer sa collection de marionnettes du monde. Et pourquoi pas de redonner un nouveau souffle à cette institution bruxelloise.



Au bout de la petite allée sinueuse qui part de la rue du marché aux herbes, à quelques encablures de la Grand-Place, le petit théâtre de Toone et son estaminet. José Victor José Géal nous reçoit pour un petit tour des nouveaux espaces. Les travaux ne sont pas encore terminés mais on peut déjà se faire une idée.