Bruxelles: le tapis de fleurs de la Grand Place est déjà visible à Mini-Europe

Tous les deux ans, la Grand-Place se couvre d’un tapis de fleurs composé de bégonias, dahlias, d’écorces d’arbre et de verdure.

Depuis ce 4 juillet, c’est à Mini-Europe en version mini que vous pouvez l’admirer en primeur.

Cette année, le tapis sera entièrement placé sous le signe du Guanajuato, une région mexicaine ayant une culture et une tradition florale particulièrement riches.

Mini-Europe

Situé au pied de l'Atomium, Mini-Europe évoque à travers ses monuments et ses mini décors les valeurs et les héritages européens. En quelques heures, le visiteur peut voyager à travers l'Europe en flânant dans les atmosphères des plus belles villes du Vieux Continent : le carillon de Big Ben au cœur de Londres, les gondoles de Venise... Au total 350 maquettes et animations; comme l'éruption du Vésuve, la chute du mur de Berlin, la corrida à Séville et tant d'autres…

Une seule adresse: www.minieurope.eu