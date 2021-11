Bruxelles: le sapin de la Grand’Place sera coupé dans le jardin de Paul, un habitant de Dilbeek

"Le souci, pour nous, c’est qu’il est trop près de la maison. Non pas qu’il va tomber. Mais les racines soulèvent les pierres du chemin qui mène vers la maison et le garage", explique Paul Vierendeels. "Les pierres ressortent. Cela devenait un vrai problème. Il est beaucoup trop grand pour l’endroit où il se trouve."

"Ma femme et moi avons acheté notre maison en 1998", raconte à la RTBF celui qui habite à l’angle de deux rues de Dilbeek. "Le sapin était déjà là. Il n’était pas très grand à l’époque. Mais il a grandi d’année en année, pour devenir ce qu’il est aujourd’hui", un beau spécimen d’une vingtaine de mètres de haut , symétrique et bien triangulaire.

Il n’est pas producteur professionnel, il ne possède pas une sapinière. Son arbre se dresse tout simplement dans son jardin depuis plus de 20 ans. En raison de sa proximité avec sa maison et de l’extension des racines, il devait le couper, sans se douter un instant qu’il emprunterait le chemin des célébrations de fin d’année de la capitale.

Paul et son épouse sont des visiteurs réguliers de Bruxelles, de ses quartiers et de son marché de Noël. "Plus tôt que de simplement le couper, ma femme m’a dit que notre sapin ne ferait pas mauvaise figure sur la Grand’Place comparé à certains sapins par le passé. L’idée a mûri jusqu’au jour où un voisin nous a parlé d’une société spécialisée dans la coupe de sapins et leur installation sur les places publiques et marchés de Noël."

Je n’en revenais pas

Paul se rend auprès de l’entreprise Inter-Arbo, à Vlezenbeek. C’était avant le coronavirus. Il soumet son idée, qui plaît au spécialiste des conifères. "Mais après, plus de nouvelles pendant plusieurs mois", raconte Paul, jusqu’à il y a peu. L’entreprise appelle Paul : "Ils m’ont dit qu’ils ont vu mon sapin et qu’ils vont le présenter à la Ville de Bruxelles." Paul croit rêver mais doit encore patienter.

"Je n’en revenais pas. Et puis, un jour, j’ai été contacté par la Ville de Bruxelles. J’ai envoyé des photos et des vidéos de l’arbre. Et ils m’ont bien confirmé que l’arbre les intéressait."

La coupe de l’arbre dans le jardin de Paul aura lieu ce mercredi à 8h. L’installation sur la Grand’Place se déroulera jeudi dès 6h30. Le sapin 2021 sera donc belge, brabançon flamand. Les années précédentes, celui-ci venait des Hautes Fagnes, mais aussi de Finlande, de Slovaquie, d’Allemagne…