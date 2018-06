Bruxelles: le radar-tronçon du tunnel Léopold II sera-t-il un jour opérationnel?

La question se pose de plus en plus. Ce radar, une première à Bruxelles, a pour particularité de calculer votre vitesse entre l'entrée et la sortie du tunnel. Il est déjà installé, les caméras fonctionnent ; cela a couté 150.000 euros. Mais il se pourrait bien que les PV ne tombent jamais...

En tout cas pas avant les élections régionales de mai 2019. C'est ce qu'a admis lundi au Parlement bruxellois la secrétaire d'Etat en charge de la Sécurité routière.

Un gros regret pour Bianca Debaets qui avait fait installer ce radar-tronçon en 2015, déjà. Mais depuis lors, un bras de fer oppose la Région et les trois communes traversées par ce tunnel, qui est le plus long de Bruxelles.

Quel est le problème ?

Bruxelles-Ville, Molenbeek, et surtout Koekelberg, refusent de signer le protocole d'accord indispensable à l'utilisation du radar. Ces communes trouvent le timing inapproprié.

C'est que la rénovation du tunnel Léopold 2 vient de commencer, elle durera trois ans.

"D'un point de vue pédagogique, c'est complètement stupide de faire cela maintenant", dit ce mardi matin dans le journal l'Echo Philippe Pivin, le bourgmestre de Koekelberg.

Pour Bianca Debaets, les communes raisonnent à l'envers et jouent avec la sécurité routière. La secrétaire d'Etat sort ses chiffres. Le tunnel Léopold 2, c'est le plus dangereux de Bruxelles, avec 50 accidents par an et près de la moitié des automobilistes qui circulent plus vite que les 50km/h autorisés.