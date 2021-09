Bruxelles: le projet de plan Taxi suscite déjà la méfiance de part et d'autre

Voilà des années qu’on en parle. Un projet de plan taxi vient - enfin!- d’être présenté par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. Il a pour but d’organiser la cohabitation entre les taxis classiques et les chauffeurs qui utilisent les plateformes comme Uber ou Heetch.

Le principe de base du texte repose sur l’existence d’un seul et même statut pour les chauffeurs, qu’ils conduisent un taxi normal ou une limousine Uber. Cela signifie qu’ils devraient se conformer aux mêmes règles, passer les mêmes examens pour accéder à la profession.

Taxis "de station" et taxis "de rue"

Par contre, le ministre-président Bruxellois veut distinguer deux types de taxis. D’un côté les taxis dits "de station", donc les taxis classiques. Et de l’autre les taxis dits "de rue", les actuels Uber. Les premiers garderaient leurs avantages actuels comme rouler sur les bandes taxis, prendre des clients au vol dans la rue et stationner sur les places réservées aux taxis. Tout cela serait interdit aux taxis "de rue" qui fonctionnent avec Uber : eux ne pourraient embarquer un client que s’il a réservé sa course plus tôt avec un prix qui a été fixé.

La grande nouveauté du plan résiderait donc surtout dans la légalisation des chauffeurs limousines type Uber qui, pour l’instant, travaillent dans le flou. Il fixerait aussi un quota maximum pour ces deux types de taxis. Enfin, le plan obligerait les plateformes comme Uber ou Heetch à avoir un siège administratif en Belgique.

Mais ce texte n’est pas encore définitif. Il va seulement être discuté au sein de l’exécutif. Et ne sera de toute façon pas adopté avant fin de l’année. Si une partie de l'avant-projet d'ordonnance du plan Taxi été dévoilé hier, c’est sans doute à mettre en lien avec l’agenda du moment : une manifestation des chauffeurs Uber était prévue pour ce jeudi matin pour "réexprimer leur ras-le-bol face aux promesses non tenues par le gouvernement Vervoort" et à nouveau exiger des avancées sur le plan Taxi en région de Bruxelles-Capitale.

Je suis persuadé que les plateformes mettront des avocats sur le coup pour contourner les règles

Que pensent les principaux intéressés de ce projet de plan? Du côté de la Brussels Taxi Fed, la fédération bruxelloise des taxis, le secrétaire général Sam Bouchal préfère pour l’instant rester prudent avant de se prononcer définitivement. "Tout ce qui est paru est flou. On n’a pas de précision". Malgré tout, la fédération montre déjà de sérieuses réserves : "Nous sommes sceptiques sur les moyens qui seront mis en œuvre pour contrôler ces nouvelles dispositions". Sam Bouchal pointe en particulier le fait que les plateformes devront avoir leur siège en Belgique : "Je suis persuadé qu’elles mettront des avocats sur le coup pour contourner les règles". Ainsi que sur la révision du numerus clausus : " La voirie n’est pas extensible à l’infini. On ne croule pas sous la demande. Et quand bien même, c’est pour inclure qui ? On va gratifier des gens qui ont profité d’un effet d’aubaine, pour faire du Uber ou du Heetch, alors que plusieurs chauffeurs de taxi attendent depuis des années pour avoir une licence. Ce serait injuste."