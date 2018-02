Bruxelles: le Primark de la rue Neuve veut s'agrandir de 1000 mètres carrés

Le Primark situé rue Neuve 13-15 veut s'agrandir. Le magasin de la chaîne de prêt-à-porter branché et pas cher vient d'introduire une demande de permis d'urbanisme auprès de la Ville de Bruxelles. Objet de la demande: ajouter à sa propre surface la surface occupée actuellement par le magasin HEMA voisin (environ 1000 mètres carrés). Au total, si le projet voit le jour, Primark totalisera plus de 3600 mètres carrés de surfaces commerciales pures. Nécessaires à la présentation des collections enfants, inexistantes au Primark rue Neuve.

Primark prend possession du HEMA

L'enquête publique vient de débuter et se poursuivra jusqu'au 9 mars prochain. La commission de concertation est programmée pour le 20 mars. Mais c'est la Région bruxelloise, et non pas la Ville de Bruxelles, qui est chargée de délivrer le permis définitif. Il faut dire que le projet est vaste et nécessite un rapport d'incidences. A terme, il doit permettre à Primark de se positionner comme l'une des principales locomotives de la rue Neuve. Pour les architectes du projet (Dirk De Leeuw Architects), "les répercussions du projet d'implantation commerciale peuvent être considérées comme inchangées dans la mesure où les surfaces commerciales sont déjà existantes et pour une grande partie déjà utilisées par Primark".

Par ailleurs, disent les architectes dans leur demande, "concernant l'intégration du projet dans son environnement urbanistique, on ne peut que constater que la réunification des deux espaces en un seul redonnera à l'immeuble sa cohérence initiale. Par le passé, cet immeuble a longtemps été occupé par une seule enseigne: Sarma, Marks & Spencer..."

Déjà cinq magasins en Belgique

Le Primark de la rue Neuve a été inauguré en décembre 2014. Littéralement assailli par les clients pendant plusieurs jours, le Primark de la rue Neuve est actuellement le cinquième magasin en Belgique de la chaîne. Un deuxième Primark bruxellois doit ouvrir chaussée d'Ixelles, dans le haut de la Ville.

Rappelons que le groupe fondé en Irlande fin des années 60 totalise un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros dans le monde et compte 60 000 collaborateurs. Derrière la success story, il y a aussi la face moins glorieuse de Primark, souvent pointé du doigt pour les conditions de fabrication de ses vêtements ou le statut de son personnel. Le moins dernier, Oxfam, achACT et d'autres protestaient devant le magasin de la rue Neuve pour réclamer plus de transparence de la part de l'industrie du textile.