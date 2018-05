Bruxelles: le musée Kanal-Pompidou introduit sa demande de permis

Régularisation en vue pour le tout nouveau musée Kanal à Bruxelles. La Fondation Kanal, qui gère le nouveau musée d'art contemporain, a introduit sa demande de permis d'urbanisme. L'enquête publique a démarré ce 20 mai et se poursuivra jusqu'au 3 juin. La commission de concertation est fixée au 13 juin prochain.

C'était LA polémique au moment de l'ouverture du musée au public, le 5 mai dernier. L'institution alliée au musée Pompidou à Paris a accueilli ses premiers visiteurs sans permis d'urbanisme et sans que l'affectation du bâtiment, coincé entre le square Sainctelette, le quai de Willebroek et le quai de la Voirie, n'ait été modifiée. Pour rappel, Kanal a trouvé refuge dans l'ancien garage Citroën. La demande de permis prévoit donc de "réaffecter temporairement l’ancien garage Citroën Yser datant du début des années 30 en équipement d’intérêt collectif culturel centré sur l’art contemporain". En clair: de formaliser la transformation du site.

Pas de scellés

Au début du mois, cette absence de permis avait conduit l'échevin de l'Urbanisme de la Ville de Bruxelles, le MR Geoffroy Coomans de Brachene, à tacler les gestionnaires de Kanal. Dans un tweet, celui-ci ironisait: "Ouverture du musée #Kanal dans 3 jours... pourtant toujours aucune trace de permis d’#urbanisme et du rapport d’incidences à la @VilleBruxelles! Exemplarité des services publics? Allo la @rbc_bhg" (La Région de Bruxelles-Capitale, NDLR)? Malgré le couac, la Ville de Bruxelles avait confirmé que ses services n'apposeraient pas de scellés. Il faut dire que l'ouverture de Kanal était l'un des événements culturels les plus attendus de l'année, attirant médias et foules de visiteurs.

Dans la foulée, les gestionnaires de Kanal avaient confirmé qu'une demande de permis avait été introduite.

Après la commission de concertation, c'est la Région bruxelloise qui devra rendre sa décision. Celle-ci est attendue avant les vacances d'été.