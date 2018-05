Bruxelles: le musée Kanal n’a fait aucune demande de permis d’urbanisme... à trois jours de son ouverture

A trois jours de l’ouverture temporaire du musée Kanal à Bruxelles, aucune demande de permis d’urbanisme n’a été introduite par la Région bruxelloise, dénonce l'échevin de l'Urbanisme à la Ville de Bruxelles, Geoffroy Coomans, via son compte Twitter et sur BX1. Et demande:"Exemplarité des services publics?".

"Il fallait ajouter à cela un rapport d'incidence par rapport au nouveau fonctionnement", précise-t-il à la RTBF.

La Ville va-t-elle apposer des scellés lors de l'ouverture? "Techniquement, nous serions en droit de le faire," explique Geoffroy Coomans, "mais par rapport à un équipement que nous sommes heureux de voir arriver sur le territoire de Bruxelles, nous n'allons pas le faire. Mais nous les enjoignons à se régulariser au plus tôt pour que la situation ne pose pas problème à l'avenir".

Au micro de BX1, le régisseur général du musée, André Verstraeten explique s'être concentré sur le respect des normes imposées par le service incendie.

Le musée d’art contemporain ouvre provisoirement à Bruxelles ce samedi 5 mai dans l’ancien garage Citroën.