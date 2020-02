Bruxelles: le Musée de l’armée fermé en partie suite à la tempête Ciara

Musée Royal de l'armée à Bruxelles - 11/02/2020 Le 9 mai 2019, le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, l’un des sites du War Heritage Institute, ouvre une nouvelle exposition permanente consacrée à la Belgique et à la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 1000 pièces de collections réparties sur 1500m² présenteront ainsi une vue d’ensemble sur un pan important de l’histoire de notre pays. Ce nouvel espace complète et conclut de manière surprenante et innovante l’exposition présentant la période de l’entre-deux-Guerres et les débuts de la Seconde Guerre mondiale, installée depuis quelques années au sein du Musée royal de l’... En savoir plus