Bruxelles: le marché de l'installation des bornes de recharge pour véhicules électriques a été attribué

Et c'est l'opérateur néerlandais Pitpoint qui sera chargé d'installer ces bornes. Un opérateur déjà présent en Belgique depuis 2015 dans les villes d'Anvers et de Gand, tout comme aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France et en Allemagne.

Au total, une centaine de bornes, équipées chacune de deux points de recharge, seront installées dans l'espace public bruxellois d'ici 2020. Elles seront réparties sur le territoire de la région à raison d'une borne en moyenne par km².

Mais des particuliers ou des entreprises pourront aussi demander d'installer une borne dans leur environnement. Du moins s’ils n'ont pas de possibilité de rechargement à proximité.

Tous les propriétaires de véhicules électriques pourront-ils utiliser ces nouvelles bornes de rechargement ? A priori, la réponse est "oui" : soit ils se sont inscrits comme utilisateurs réguliers ; soit ils sont des utilisateurs occasionnels (on pense par exemple aux conducteurs de passage qui ont besoin de recharger en urgence). Les tarifs ne sont évidemment pas les mêmes.

Pendant la période de rechargement, la voiture peut stationner gratuitement à l'emplacement prévu. Ensuite, il faut libérer la place pour permettre à un autre véhicule d'être rechargé. Sinon, un tarif de rotation vous sera facturé en plus.