Bruxelles : le futur musée Kanal-Centre Pompidou tient son permis d'urbanisme

Musée du Kanal : premiers visiteurs enthousiastes (partie 1) - JT 19h30 - 05/05/2018 On en parle depuis des semaines et ça y est... Le KANAL-Centre Pompidou a ouvert ses portes au public ce samedi et de très nombreux visiteurs ont fait le déplacement pour découvrir ce musée d'art contemporain installé dans l'ancien garage Citroën à Bruxelles. Une ouverture temporaire pour 13 mois, avant de sérieux travaux qui transformeront les lieux en vrai musée.