Bruxelles : le friktot du futur a atterri porte d'Anvers

Mutation en vue pour les huit fritkots situés en extérieur sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Finies les baraques dépareillées et pas toujours en excellent état, place à d’avenantes constructions en dur. La première de ces friteries nouveau style vient d’être inaugurée porte d'Anvers.

C'est un grand parallélépipède rectangle d'une dizaine de mètres de long. Caractéristique marquante : toutes ses faces sont en miroir. Ce qui rend cette friterie du XXI° siècle légère, presque invisible. Seule la façade avant est en carrelage bleu-vert. Mohammed Aloui, qui exploite le lieu depuis douze ans, n'en est pas encore revenu : "Si on vient derrière, ou quand elle est fermée, on a l'impression qu'elle n'est même pas là. Ca fait un effet de transparence, un effet miroir assez spécial. Elle est très légère tout en étant imposante."

Au départ, la Ville voulait embellir les friteries situées en extérieur sur la voie publique. Mais les exploitants étaient réticents à investir alors qu’ils n’avaient qu’un contrat d’occupation précaire. D’où l’idée de la Ville : elle paie les fritkots en dur, mais c’est elle qui décide de leur aspect. Mieux même, elle organise un concours international d’architecture. C’est un bureau belge qui l’a emporté malgré une concurrence sévère.

On aurait pu croire que les grands bureaux espagnols ou scandinaves auraient snobé cet appel d'offre un peu anecdotique, il n'en a rien été et la Ville s'est retrouvée noyée sous les projets. Comme l'explique Bernard Lefèvre, de l’union nationale des frituristes, "Ca a du leur rappeler la période où ils étaient étudiants, où on leur demandait des projets qui n'étaient pas destinés à être réalisés, où ils pouvaient donc se lâcher. Ici, ils pouvaient proposer ce qu'ils voulaient. Il y a eu beaucoup d'idées très amusantes, voire farfelues. Mais bon, il fallait quand même que ça reste un fritkot, c'est à dire un lieu où on peut faire des frites."

La friterie de la porte d’Anvers est la première new look, les sept autres établissements extérieurs situés sur le territoire de la ville adopteront graduellement le même habillage. Mohammed Aloui espère que, de cette manière, les fritkots de la Ville deviendront aussi indissociables du paysage bruxellois que les cabines téléphoniques le sont de celui de Londres.