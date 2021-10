Bruxelles : le difficile recrutement dans certaines zones de police

A Bruxelles, des zones de police sont confrontées à un déficit en personnel. C’est le cas de la zone Bruxelles Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles), qui a dû fermer l’accueil du commissariat de la Roue à Anderlecht, en début d’année, faute de personnel en suffisance.

Le déficit de policiers, c’est un problème qui n’est pas neuf, en Belgique. Dans un premier temps, il a surtout affecté la police fédérale. Ce n’est que plus récemment, qu’il a aussi atteint certaines zones locales. Car toutes les zones bruxelloises ne sont pas logées à la même enseigne. Ainsi, il manque environ 150 policiers (surtout des inspecteurs) dans les zones Midi et Bruxelles/Ixelles. Bruxelles Ouest (Molenbeek, Jette, Ganshoren, Berchem-Ste-Agathe, Koekelberg) aussi est en déficit de 16% de personnel. Alors que les zones Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem) et Bruxelles Montgomery (Etterbeek, Woluwé-St-Pierre, Woluwé-Saint-Lambert) disent avoir un cadre pratiquement complet. Tandis que Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse et Evere) admet certaines difficultés à recruter des inspecteurs, même si elle fonctionne avec un cadre théorique rempli à 90 ou 95%.

Des zones plus prisées que d’autres

A l’évidence, les zones ne séduisent pas de la même façon. Thierry Nix, coordinateur des formations de base francophones à l’Erip, l’école de police de Bruxelles ne le nie pas, mais nuance : "Effectivement certains aspirants peuvent préférer travailler pour des zones comme Marlow et Montgomery dans des quartiers plus cossus. Ils se disent 'Je préfère aller travailler là où je n’ai pas trop de risque d’être attaqué, de me faire taper dessus'. C’est possible que des gens raisonnent comment ça. C’est même certains. Mais ce n’est pas une généralité. Certains au contraire préfèrent le challenge. Ils ont envie de rejoindre une police de proximité, d’entamer un dialogue avec les jeunes, et d’essayer de redresser la situation".

A cela s’ajoute la méfiance des grandes zones de police, précise le délégué syndical SNPS Frédéric Fortunato : plus impersonnelles, davantage confrontées aux soucis organisationnels, aux prestations supplémentaires.

Autre difficulté : les zones doivent gérer le grand turnover de Bruxelles. Nombreux jeunes policiers veulent commencer leur carrière à Bruxelles, pour les incitants financiers (primes "grandes villes" et de bilinguisme), mais ne comptent pas y rester : "Ça arrive que des personnes viennent dans une zone bruxelloise en sachant très bien que dans 7 ou 8 ans, in fine, ils vont la quitter pour aller plus près de leur domicile", remarque Thierry Nix.

Le gouvernement fédéral s’engage en tout cas à renforcer les différents corps de police du pays – y compris la police fédérale. La Ministre fédérale de l’intérieur Annelies Verlinden vise 1600 recrutements par an, jusqu’en 2024. D’après son cabinet, l’objectif devrait être atteint en 2021.