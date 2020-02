Bruxelles: le cuisinier Jean-Pierre Bruneau donne son nom à une halle du marché matinal

La halle G du marché matinal de Bruxelles a été baptisée lundi en fin de matinée du nom du chef bruxellois Jean-Pierre Bruneau, en présence du prince Laurent, du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close et de l'échevin des Affaires économiques Fabian Maingain. Une plaque a été dévoilée à l'entrée et une enseigne est illuminée sur la façade extérieure. La halle G est dédiée aux produits gastronomiques tels que le gibier, la volaille, les produits de la mer ou le caviar. Elle a été construite en 1982 et s'étend sur plus de 8.000 m2. Jean-Pierre Bruneau, l'un des chefs les plus étoilés de Bruxelles, a rendu son tablier en janvier 2018. Son restaurant Bruneau a été ouvert en 1975 au pied de la basilique de Koekelberg.

Philippe Close, Jean-Pierre Bruneau et les autres participants à l'inauguration de la halle - © OPHELIE DELAROUZEE - BELGA

L'homme fréquente le marché matinal depuis 42 ans. "Je suis heureux d'apprendre que tous les sous-chefs qui m'ont accompagné sont toujours fidèles au marché matinal, parce que je trouve important de venir sur place, de choisir ses produits et d'avoir le contact avec les fournisseurs", a expliqué Jean-Pierre Bruneau. "Quand on a un produit de bonne qualité, c'est 50% du plat qui est réussi." Une quarantaine de chefs étaient présents à l'inauguration, parmi lesquels Karen Torosyan du restaurant "Bozar", Pierre Wynants du "Comme chez soi", Eddy Munster de "Wine in the the City" ou Stefano Spinelli pour le restaurant "San Daniele". Laurent Nys, directeur général de l'ASBL Mabru-Marché matinal, estime pour sa part qu'il est primordial de souligner les liens qui unissent les acteurs de l'excellence de la gastronomie. "C'est la première halle qui porte le nom d'un chef étoilé", a souligné Philippe Close, estimant que Jean-Pierre Bruneau "fait exceller la cuisine dans Bruxelles depuis 42 ans".

- - © OPHELIE DELAROUZEE - BELGA

