Bruxelles: le CPAS a augmenté les tarifs dans ses maisons de repos

Le CPAS de la Ville de Bruxelles a augmenté les tarifs de trois de ses maisons de repos. Il s'agit de la résidence "Les Eglantines" à Neder-over-Heembeek, la Résidence "Aux Ursulines" dans le centre-ville et la résidence "Sainte-Gertrude" près du palais de Justice. Dans une proposition initiale, pour "Les Eglantines", le prix du lit en chambre individuelle avec douche devait augmenter de 19,01% (57,98 euros la journée actuellement). "Aux Ursulines", de +7,18 (lit en chambre double) et de 22,19% (lit en chambre individuelle avec douche). Une augmentation similaire était prévue pour "Sainte-Gertrude" (dans ces deux dernières institutions, le prix à la journée est de 46,65 euros). A noter que ces trois établissements rassemblent près de 500 lits.

Refus de la Commission communautaire commune

L'année dernière, le centre public a sollicité l'avis de la Commission communautaire commune (Cocom), qui peut autoriser, refuser ou adapter la proposition tarifaire. Verdict? La COCOM n'est pas contre une hausse mais beaucoup plus limitée, entre 3,59 et 11,5%. Au cabinet de la ministre de tutelle Céline Frémault (cdH), on rappelle que "les nouvelles règles en terme d'augmentation tarifaire sont strictes et valent tant pour les maisons de repos publiques que privées. La règle, c'est +5% maximum sauf justifications techniques valables. La COCOM ne répond pas totalement aux demandes du CPAS mais va donc déjà au-delà des limites prévues."

Aucune augmentation depuis 20 ans

Pour le CPAS, les hausses tarifaires telles que souhaitées initialement se justifiaient. "Au CPAS, cela fait 20 ans qu’il n’y avait pas eu la moindre augmentation de tarifs, hormis l’indexation", explique Ahmed El Ktibi (PS), président du CPAS de la Ville de Bruxelles. "Dans le même temps, les maisons de repos ont réalisé une série de travaux d’investissements pour améliorer le confort des infrastructures (aménagement des chambres, équipements, salles de séjours, espaces extérieurs...). De même, nous avons élargi la palette des services offerts au résident (produits d'hygiène, accompagnement en sortie, séjours de vacances, spectacles...), sans que ces améliorations n’aient été répercutées dans les tarifs. Plus récemment la télédistribution, que les résidents payaient 13,60 euros par mois a été incluse d’office dans le prix global, de même que le wifi qui est en train d’être généralisé."

Recours au Conseil d'Etat

Contestant le refus de la COCOM, le CPAS a introduit un recours au Conseil d'Etat. Celui-ci vient de se prononcer: il donne raison au CPAS mais pas sur le fond. Pour le Conseil d'Etat, le refus de la COCOM n'a pas été notifié conformément aux procédures en vigueur. Une rectification suffirait à valider le refus. Entretemps, depuis octobre 2017, les tarifs ont été revus à la hausse, conformément aux recommandations de la COCOM.

Toujours est-il que pour une source proche du dossier, "les justifications tarifaires du CPAS ne tiennent pas la route. La politique du CPAS de la Ville de Bruxelles est incohérente. Une maison de repos gérée par le public est censée pouvoir accueillir les personnes précarisées qui n'ont pas les moyens de financer une chambre dans le privé. Or, ici, le CPAS est plus dans une logique d'augmentation de ses recettes et de valorisation de son patrimoine immobilier."

"Nous ne refusons personne"

Pour Ahmed El Ktibi (PS), président du CPAS de la Ville de Bruxelles, il n'est pas question d'exclure des demandeurs. "Les prix pratiqués dans nos maisons de repos sont cohérents avec les prix pratiqués en Région bruxelloise. Nos établissements sont soumis aux mêmes normes que les établissements privés et il n’est pas question de transiger avec la qualité. Nous souhaitons des standards de qualité pour tous les résidents. La politique du CPAS, c’est aussi de permettre à chacun de bénéficier d’une place en maison de repos. Nous ne refusons personne. Le CPAS peut intervenir, sur base d’une décision du Conseil de l’action sociale, pour aider toute personne qui souhaiterait vivre dans une de nos maisons de repos, mais qui ne bénéficierait pas de suffisamment de ressources."