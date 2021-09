Bruxelles : le couac qui a rendu identifiables les tombes des kamikazes du 13 novembre 2015

C’est un couac dont Bruxelles se serait bien passé, au moment où débute le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Brahim Abdeslam (frère de Salah Abdeslam), Bilal Hadfi, Chakib Akrouh, trois des terroristes belges du 13 novembre 2015 sont enterrés au cimetière multiconfessionnel de Bruxelles. Et pour éviter toute forme de tourisme macabre, toute forme d’idolâtrie, leur tombe a été anonymisée. Mais pendant quelques jours, elles ont pu être identifiables.

Afin de permettre aux proches et connaissances de se recueillir, le site internet du cimetière propose depuis quelques jours un module permettant de localiser la tombe de n’importe quel de ses 5000 défunts. N’importe quel défunt, même ces trois kamikazes. Pour rappel, le premier s’est fait exploser dans un des cafés du boulevard Voltaire, Bilal Hadfi près du Stade de France et Chakib Akrouh lors de l’assaut policier quelques jours plus tard de la cache d’Abdelhamid Abaaoud, organisateur des attentats. L’outil de recherche offert par le site du cimetière donne la possibilité de connaître la parcelle, l’allée et le numéro de leur tombe. Un anonymat qui n’existe plus.

Les terroristes du 22 mars

La RTBF a interpellé le président de l’intercommunale d’inhumation en charge du cimetière situé à Evere. Hicham Chakir (PS) explique qu’il s’agit d’une regrettable initiative du personnel. Le fichier des défunts a été mis en ligne en début de semaine dernière, malheureusement sans nettoyage. "Je suis tout à fait contre", indique le responsable politique de cette institution qui rassemble des parcelles musulmanes, juives et chrétiennes. "Je souhaite l’anonymat de ces tombes. Je vais faire en sorte que ce soit supprimé, en tout cas les noms des personnes concernées."

Les personnes concernées, ce sont non seulement les djihadistes du 13 novembre mais également ceux du 22 mars 2016, lors des attentats de Bruxelles. Ibrahim El Bakraoui y est inhumé comme Khalid Ben Larbi, membre de la cellule des Verviers, mort lors de l’assaut des forces spéciales en janvier 2015. Tous ces noms sont désormais retirés du fichier accessible en ligne.