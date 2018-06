Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi de renforcer les règles en matière de vente de chats et de chiens.

Parmi ces nouvelles règles : les chatons et les chiots devront vivre "avec" leur mère, et cela pour être mieux "socialisés". Et l'âge minimum pour la vente de chatons passera de 7 à 13 semaines.

Les vendeurs ou éleveurs d'animaux de compagnies ont trois ans pour s'adapter. Ces nouvelles dispositions entrerant en vigueur en 2021.