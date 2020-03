Bruxelles : le centre d'accueil de la Croix-Rouge pour les personnes sans-abri prolongé jusqu'à fin mai

Pour faire face la situation extrêmement compliquée pour les sans-abri, la Croix-Rouge et ses partenaires (Médecins du Monde et CAW Brussel), qui gèrent le centre d’accueil de la rue de Trêves à Bruxelles ont obtenu un financement du SPF Intégration sociale pour prolonger l’activité du centre jusqu’à fin mai. Cette décision a été prise en lien avec les mesures pour limiter la propagation de l'épidémie Covid-19.

245 personnes sans-abri, non malades, pourront ainsi continuer à bénéficier d’un toit. Parmi elles, une soixantaine d’enfants dont 17 bébés de moins de 3 ans et 5 personnes âgées de plus de 60 ans.

Les maraudes intensifiées

Par ailleurs, les équipes de la Croix-Rouge renforcent leurs maraudes, avec les nécessaires mesures de précaution. Chaque soir de la semaine, une trentaine de bénévoles rencontrent 35 et 80 personnes par soir. " Nous constatons qu’il y a beaucoup plus de monde que d’habitude, commente une bénévole, Magali. " Ils nous parlent des problèmes qu’ils vivent à cause de la fermeture totale ou partielle des services suivants : repas, sanitaires (douches / toilettes), lessives, accueils de jours, médecin… Ils ont un sentiment d’abandon et d’oubli ".