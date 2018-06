Bruxelles: le cdH dénonce le clip d'un promoteur privé dans lequel apparaît un échevin MR

L'échevin MR de l'Urbanisme à la Ville de Bruxelles a-t-il commis une faute en apparaissant dans un clip promotionnel financé par le privé? C'est ce que pense le cdH (opposition). Hamza Fassi-Fihri, conseiller communal cdH dénonce la vidéo réalisée dans le cadre d'un appel à la population. Extensa, promoteur immobilier et la Ville de Bruxelles se sont associés pour une campagne demandant aux citoyens de proposer des noms pour les 28 nouvelles rues qui ont vu ou doivent encore le jour sur le site de Tour et Taxis. En toute fin de ce clip, on aperçoit, pendant quelques secondes, l'échevin de l'Urbanisme Geoffroy Coomans de Brachene simulant une inauguration, en coupant un ruban.

Conflit d'intérêts

"Cette vidéo me dérange en tant que démocrate", dénonce Hamza Fassi-Fihri. "Ici, on veut faire de la participation citoyenne avec la pire des mauvaises gouvernances. Un promoteur finance une campagne pour un échevin qui est son principal interlocuteur dans le cadre des dossiers urbanistiques qui le concernent." Extensa pilote le développement du site de Tour et Taxis et est tributaire des avis de la Ville de Bruxelles pour obtenir ses permis. Même si le site de Tour & Taxis revêt un intérêt régional et que c'est la Région qui délivre les permis définitifs...

Il n'empêche, pour Hamza Fassi-Fihri, "au minimum, il y a un conflit d'intérêt, voire une faute déontologique. M. Coomans n'a pas à financer sa campagne de visibilité à quelques semaines des élections par un promoteur immobilier avec lequel il travaille à la Ville de Bruxelles." Le cdH invite donc l'échevin à faire retirer la vidéo ou son apparition dans la vidéo.

L'échevin rappelle la période de prudence

Geoffroy Coomans de Brachene n'a pas l'intention de répondre favorablement à la demande du cdH. Il se dit droit dans ses boîtes. "Tout d'abord, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Récemment, lors d'une commission de concertation relative à une demande de permis d'urbanisme d'Extensa, nous avons remis un avis avec des conditions contraignantes. Il n'y a donc pas de favoritisme."

Le clip a été financé et réalisé par Extensa. "Il y a quelques semaines, mes services m'ont alerté concernant les noms de rues à baptiser sur le site de Tour & Taxis. A l'époque, on parlait de quelques rues. En discutant avec Extensa, il s'est avéré que la problématique était plus large. D'où l'idée de lancer un grand appel à idées auprès de la population. Il s'agit donc là d'une excellente collaboration entre le public et un opérateur privé afin de réunir les moyens et réaliser une seule campagne, afin que le public comprenne le message."

Par ailleurs, l'échevin rappelle que le monde politique n'est pas encore entré en période de prudence, qui encadre la publicité électorale avant un scrutin. Cette année, celle-ci débute le 14 juillet - les élections communales se déroulent le 14 octobre. "Les résultats de cet appel seront dévoilés début juillet, donc bien avant."