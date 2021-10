Bruxelles : lancement du laboratoire de rénovation durable Renolab

Le gouvernement bruxellois a approuvé le règlement du Renolab, un appel à projets qui vise à stimuler et accompagner des "opérations exemplaires" en termes de rénovation durable et circulaire du patrimoine bâti bruxellois, a annoncé vendredi le ministre régional en charge de l'Environnement et de la Transition climatique, Alain Maron.

Le Renolab constitue l'un des projets phares de l'Alliance Renolution qui mobilise tous les instruments politiques (financement, accompagnement, réglementation, innovation...) et implique tant les partenaires publics que les acteurs privés concernés par la rénovation (construction, immobilier, financement, formation?).

Accompagnement

Ce laboratoire vise à développer depuis le terrain des solutions innovantes permettant d'accélérer ou de lever des freins à la rénovation. Il doit contribuer à identifier et tester des bonnes pratiques pour la rénovation durable et circulaire du bâti bruxellois, pour ensuite les déployer à grande échelle.

"Ce projet de Renolab s'inscrit résolument dans la stimulation de tous les secteurs liés aux activités de rénovation des bâtiments et à l'amélioration de l'offre de rénovation", détaille M. Maron (Ecolo). "Nous soutenons financièrement les acteurs qui contribuent à nos objectifs en proposant des projets ou pratiques de rénovation durable exemplaires et leur offrons un accompagnement technique", a ajouté le ministre