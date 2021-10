Bruxelles lance son "Plan Aînés" pour briser l’isolement et renforcer leur vie sociale

La Ville de Bruxelles et son CPAS ont présenté ce lundi leur " Plan aînés ". Ce plan d’action vise à renforcer la participation des seniors à la vie des quartiers et briser leur isolement. Les plus de 65 ans représentent 11% de la population de la commune et après la pandémie qui les a souvent coupés de leur entourage habituel, ils avaient besoin d’attention. Le plan Aînés s’articule autour de six axes : la sécurité, la rupture de l’isolement, la santé, l’aide sociale, le logement et la mobilité.

Un conseil consultatif des aînés de la Ville de Bruxelles a également été mis en place à la rentrée. Il a pour objectif d’encourager la participation des aînés à l’élaboration de réponses collectives aux questions sociétales et rendre effective la participation des aînés aux actions de la commune. Ce Conseil donnera aux autorités locales des avis et des suggestions sur les thèmes qui concernent les aînés : sécurité, transports, logement, maisons de repos…

Le plan sénior de la Ville de Bruxelles s’inscrit dans le cadre du programme "la ville à 10 minutes". Le CPAS est l’opérateur d’un plan qui s’adresse à tous les aînés, qu’ils soient ou non bénéficiaires de l’aide sociale.