Bruxelles : la VGC débloque une enveloppe totale de 2,3 millions pour le réseau socio-culturel

Centres communautaires, centres de services, bibliothèques seront davantage aidés en 2022. Le budget total pour le soutien de l'action socioculturelle bruxelloise dépendant de la VGC atteindra 2,329 millions d'euros l'année prochaine. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi Pascal Smet (Vooruit), membre du Collège de la VGC (Commission communautaire flamande de Bruxelles) en charge des pratiques socio-culturelles.

Pas moins de 24 organisations régionales ont été reconnues par la VGC fin 2020. Celles-ci ont soumis un nouveau plan d'action pour la période 2021-2025. "En fin d'année, la VGC a décidé de les soutenir pour un montant total de 1.791.250 euros. En plus de ces organisations régionales, la VGC soutient également 663 associations socioculturelles locales chaque année et débloque des fonds pour soutenir des projets socioculturels. Le budget total pour le soutien de l'action socioculturelle bruxelloise atteindra donc 2.329.500 euros en 2022", indique un communiqué.

Une journée annuelle de rencontre

"Les organisations socioculturelles se trouvent dans tous les coins de Bruxelles. Le paysage socioculturel bruxellois reflète la diversité de la ville: de KWB à Arthis (La Maison Culturelle Belgo-Roumaine), chaque organisation touche un grand nombre de membres issus de différentes croyances, communautés et intérêts", ajoute le communiqué.

"Néanmoins, se rencontrer et s'engager pour la ville sont des motivations communes à toutes ces organisations. Le domaine socioculturel bruxellois se rencontre également par le biais du groupe de travail bruxellois du groupement d'intérêt 'De Federatie' et la VGC organisent une journée annuelle de rencontre pour le domaine socioculturel bruxellois. À part les associations elles-mêmes, les centres communautaires, les coordinateurs de la politique culturelle et les employés des bibliothèques sont également présents."