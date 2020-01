Bruxelles: la vente de protoxyde d'azote comme gaz hilarant bientôt interdite dans les 19 communes

Santé : le protoxyde d'azote, la drogue en vogue chez les jeunes - JT 19h30 - 31/07/2019 61 dealers interceptés, c'est aussi l'un des résultats chiffrés du festival Tomorrowland. 460 festivaliers ont également été interceptés avec de la drogue : essentiellement des pilules d'ecstasy, de la cocaïne, du cannabis, du Haschich, du LSD... et la liste est encore longue. Mais n'y figure pas un élément qui fait de plus en plus de ravages chez les jeunes : et pour cause, ce n'est pas une drogue : c'est le gaz hilarant! Cette substance que l'on utilise notamment dans les bombes de crème fraîche est directement ingurgitée pour ses effets secondaires, et ce n'est pas sans danger pour la santé.