Bruxelles: la vaccination ouverte dès ce vendredi soir aux personnes de 46 ans et plus

C'est une nouvelle étape dans la campagne de vaccination à Bruxelles: les Bruxellois de 46 ans et plus sont désormais éligibles, annonce la COCOM, la Commission communautaire commune, dans un communiqué. A partir de ce vendredi 30 avril à 17H30, la vaccination est ouverte à ce public. Quant aux personnes de plus de 41 ans, elles peuvent s'inscrire sur liste d'attente.

L'arrivée de plus de doses de vaccins

La COCOM explique que cet "élargissement est rendu possible grâce à l'arrivée prochaine de plus de doses de vaccins". Elle recommande aux personnes éligibles "de ne pas tarder à réserver une place car les rendez-vous dans les centres de vaccinations se remplissent régulièrement et les réservations vont continuer à augmenter avec l'administration prochaine des deuxièmes doses de vaccin".

Les Bruxellois peuvent s'inscrire via la plateforme Bru-Vax ou appeler le Call-Center au 02/214.19.19 qui les aidera à s'inscrire pour la vaccination, répondra à leurs questions et lèvera les éventuels obstacles pratiques (ex. difficultés de déplacement).

Un rappel pour les plus de 65 ans

Dans le communiqué, la COCOM encourage d'ailleurs les plus de 65 ans qui ne se seraient pas encore faits vacciner à prendre rendez-vous. "Bien que le taux de vaccination des Bruxellois des plus de 65 ans a maintenant atteint l'objectif national global de 70 %, nous ambitionnons d'aller plus loin pour augmenter significativement la couverture vaccinale pour les personnes de ce groupe-cible"

Par ailleurs, dès ce vendredi, les équipes mobiles de vaccination utilisent le vaccin Johnson & Johnson. Ce vaccin unidose facilitera l'organisation des équipes mobiles qui doivent vacciner des publics vulnérables partout dans la région.