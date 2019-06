Bruxelles: la Région attend votre avis sur le nouveau plan de mobilité

Le plan "Good Move" de la région Bruxelloise est actuellement (et jusqu'au 17 octobre) soumis à l'enquête publique. Il s'agit du futur cadre règlementaire en matière de mobilité pour les 10 prochaines années. Un document de presque 200 pages élaboré par Bruxelles-Mobilité après avoir consulté toute une série d'associations. Good Move concerne tous les bruxellois dans leur mobilité, et même au-delà, puisque le plan a aussi l'ambition de rendre les quartiers plus agréables, plus sûrs, et plus respirables. Il a pour philosophie générale de rendre la ville accessible, tout en "apaisant" les quartiers.

Encourager la multi-modalité

L'idée est de structurer la ville avec des artères principales et, entre elles, des "mailles apaisées", c'est-à-dire des quartiers protégés du trafic, plus agréables et sûrs pour les piétons et les cyclistes. Dans le même temps, Good Move veut encourager les bruxellois et les navetteurs à opter pour une utilisation beaucoup plus rationnelle de la voiture, en favorisant le co-voiturage, les transports publics, le vélo, et la marche. Good move veut encourager la multi-modalité, c'est-à-dire le passage d'un mode de déplacement à un autre en fonction de ce qui est le plus adéquat.

30 Km/h généralisé

Le projet de nouveau plan de mobilité prévoit notamment, d'ici 2030, le 30 km à l'heure généralisé (à l'exception des grandes artères), la multiplication par cinq de la part modale du train pour les trajets intra-bruxellois, moins de places de parking en voirie, un réseau d'itinéraires cyclables privilégiés, et un transport public de surface plus performant.

Pour donner votre avis dans le cadre de l'enquête publique, il suffit de se rendre sur le site www.goodmove.brussels ou à son administration communale.