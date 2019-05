Bruxelles: la Régie Foncière planifie la construction de 750 logements d’ici 2024

La Régie Foncière de la Ville de Bruxelles projette de construire, en collaboration avec le CPAS, quelque 750 nouveaux logements d’ici 2024. Il s’agit d’habitations privées mises en location à des loyers en moyenne réduits de 15% par rapport à la valeur du marché. Actuellement, la Régie Foncière possède un parc composé de 3800 de ces logements.

2000 logements créés lors des deux dernières législatures

La Régie foncière a construit près de 2000 logements dans le cadre de ses deux premiers plans logement (successivement un peu plus de 1100 et 850). Selon l’échevin du Logement Mohamed Ouriaghli (PS), le nombre de nouveaux logements planifiés est délibérément un peu inférieur à celui du précédent plan. La Ville a en effet décidé d’investir massivement, d’une part, dans l’isolation de son parc de logements sociaux, et, d’autre part, dans l’aménagement d’équipements collectifs pour faire face au boom démographique.

122 millions d’euros d’investissement

Dans le cadre du nouveau plan, la Régie construira elle-même 465 des 750 nouveaux logements. Le budget prévu est de 122 millions d’euros. Plusieurs projets s’inscrivent dans un contexte plus large, notamment via l’un ou l’autre contrat de quartier durable, au profit de publics plus spécifiques (PMR, seniors, etc.), via son implication dans les Contrats régionaux de Rénovation Urbaine, et dans le développement de la Zone d’Intérêt Régional 4, non loin du Pont Van Praet (50 logements en vue). Géographiquement, les futurs logements seront implantés au centre de la capitale avec huit projets, trois à Laeken, deux à Neder-Over-Heembeek, et un à Haren. Le plus important projet porte sur la démolition-reconstruction des logements sociaux. L’objectif est de construire cinq tours le long de la rue Rempart des Moines. Il s’agit d’un projet mixte de 140 logements moyens et d’équipements.

D’autres projets importants sont prévus

72 logements vont être construits sur une parcelle inoccupée située à l’angle des rues Simons et de l’Héliport ; 90 logements dans le cadre du projet Néo de réaménagement du plateau du Heysel – la demande de permis d’urbanisme a été introduite en février ; 40 logements pour personnes âgées, rue Ransbeek, à Neder-Over-Heembeek et enfin, 50 logements dans la Zone D’intérêt Régional 4 située le long de la chaussée de Vilvorde.