Bruxelles: la procédure de révision du Plan Régional d'Affectation de Sol est ouverte

Le gouvernement bruxellois a approuvé à la veille des vacances de Noël l'arrêté ouvrant formellement la procédure de modification du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS), a annoncé mardi le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, à l'initiative de cette démarche.

Cet outil de planification incontournable à Bruxelles, divise le territoire régional en différentes zones suivant les multiples activités qui y sont admises. Il détermine, à l'échelle de chaque parcelle, ce qui peut y être construit (logement, bureaux, commerces,?) ou non. Chaque demande de permis d'urbanisme doit impérativement s'y conformer.

Conformément à la Déclaration de politique régionale pour la législature 2019-2024, le gouvernement de la Région-capitale a décidé de lancer les travaux relatifs à l'actualisation de ce plan qui affiche 20 printemps. Objectif: mieux répondre aux enjeux urbains actuels et de tenir compte de l'évolution du contexte économique, social, urbanistique et environnemental de la ville-Région.

En 20 ans, la Région bruxelloise s'est dotée de nouvelles compétences importantes au gré des réformes successives de l'État. Elle fait face, à l'instar de toutes les métropoles de la planète, à des enjeux urbains nouveau: le défi démographique et la crise du logement abordable, le besoin accru en équipements d'intérêts collectifs et de service public, la protection du climat et la réduction des émissions polluantes, la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur et la végétalisation urbaine, la mise en œuvre du plan Good Move et la requalification d'espaces publics, la mise en place d'un cadre juridique pour faciliter les projets d'agriculture urbaine, etc?, a commenté mardi le ministre-président bruxellois.

L'organisme régional Perspective.brussels sera chargé de superviser les travaux de révision du plan.

À ce jour, des premières consultations des instances régionales et communales ainsi qu'une première séquence d'information digitale du public ont été organisées du 26 août au 15 octobre derniers.

Pour la suite, la révision du PRAS nécessitera de réaliser une analyse fine de l'évolution du tissu urbain bruxellois. Concrètement, des enquêteurs de terrain quadrilleront le territoire de la Région dans les mois à venir afin d'examiner la façon dont cette dernière a évolué ces dernières années. Une fois ce travail d'analyse finalisé, l'actualisation de la situation existante de fait, indispensable pour fonder des politiques publiques fortes et objectivées en matière de développement territorial, sera réalisée.

Parallèlement à ces enquêtes de terrains, les travaux préparatoires à la révision de l'outil démarreront cette année et associeront toutes les parties prenantes régionales via notamment la constitution de groupes de travail internes à la Région ou encore un processus de participation.