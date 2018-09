Bruxelles: la petite ceinture est encore loin d'être "cyclable"

En mars 2017, la Région bruxelloise annonçait son plan " petite ceinture cyclable ". Le ministre Pascal Smet (SP-A) voulait mettre en place des pistes cyclables " bidirectionnelles " de part et d’autre de la petite ceinture de la capitale. Un an et demi plus tard, à l’occasion de la journée sans voiture, nous avons fait l’état des lieux de ce projet ambitieux : une partie des pistes sont là mais l’aménagement des principaux axes reste complexe. Le manque de vision globale est le principal défaut.



Sur le site de Bruxelles mobilité, le projet de piste cyclable le long de la petite ceinture est présenté en 8 zones. Chacune de ces zones a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme, mise à part les zones 1 et 6 pour lesquelles la demande n’a pas encore été introduite. Certaines zones sont terminées, d’autres sont en travaux alors qu’à certains endroits, le début des travaux se fait attendre.