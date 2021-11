Bruxelles : la nouvelle fresque BD de Laeken sera féministe intersectionnelle

Un documentaire pour sensibiliser au féminisme - Une initiative de jeunes Bruxellois - 08/03/2021 Halte aux clichés sur le féminisme avec des élèves et des professeurs d’une école d’Auderghem. Nous sommes le 8 mars, c’est la journée internationale des droits des femmes ! L’occasion était parfaite pour l’équipe de Bruxelles Matin de s’intéresser aux préjugés sur le féminisme. Pour tordre le cou à ces idées préconçues, nous avons invité des jeunes élèves auderghemois qui ont récolté un paquet de témoignages et de réactions sur le sujet. Les FeministACE, un groupe d’élèves et de professeures de l’établissement secondaire De l’Autre côté de l’école à Auderghem (ACE) représentés par Babette Verbeek et Amalia Hebrant, ont procédé par étapes pour monter leur projet: la réalisation d’un documentaire. Une réflexion en différentes étapes D’abord, il a fallu dresser un état des lieux: que pensent les jeunes du féminisme ? C’est quoi une féministe ? Les hommes sont-ils impliqués dans ce combat ? Faut-il continuer à en parler ? Une kyrielle de réponses est à découvrir sur les pages Facebook et Instagram de l'école de ces jeunes élèves curieux. Ensuite, nos jeunes ont discuté et mis en route une réflexion constructive sur ce combat. Ils ont poussé la démarche jusqu’à partir à la rencontre de militantes extérieures à l’école issues d’associations féministes. Enfin, après avoir compilé ces pistes de réflexion et témoignages, les FeministACE ont réalisé un documentaire. Ça tombe bien, il sort aujourd’hui et s’intitule «Les féministes, des sorcières hystériques et extrémistes en quête de domination ?». Envie d’en savoir plus ? A qui s’adresse alors ce documentaire ? Où peut-on le visionner ? Pensez-vous qu’on aura encore besoin de créer ce genre de journée internationale des droits des femmes dans le futur ? Ecoutez le #REPLAY de Bruxelles Matin : Babette Verbeek et Amalia Hebrant étaient les invitées de Julie VanH ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes ! INFOS PRATIQUES: Voici le lien vers le documentaire gratuit sur YouTube: https://youtu.be/eqe6VR6CLDE Plus d’infos sur la page Facebook de cette chouette école: https://www.facebook.com/autrecotedelecole/