Bruxelles : la nature reprend ses droits, de l’herbe pousse sur la Grand-Place

Sans les touristes et la foule habituelle, des brins d’herbe ont saisi l’occasion pour sortir de terre entre les pavés de la Grand-Place de Bruxelles.

"La raison de cette image particulière", entame Julien Ruelle du service développement de la nature à Bruxelles Environnement "c’est qu’il n’y a plus assez de pieds pour tondre naturellement la pelouse. Et aussi, les balayeuses mécaniques de la ville – qui passait habituellement deux fois par jour pour ramasser les déchets – ne passent plus. Ces balayeuses avaient tendance à éliminer la végétation".

Les désherbants interdits depuis 2017

Mais ce n’est pas le seul endroit, partout dans la ville entre les dalles des trottoirs, on peut observer le retour de plantes sauvages. La raison est que les pesticides ont été interdits en Région bruxelloise. "La gestion de la ville a été radicalement différente. Avant on avait tendance à pulvériser partout. Maintenant l’herbe pousse beaucoup plus librement entre les pavés et les communes ne savent évidemment pas désherber avec le même niveau de rendu esthétique qu’avec des produits", explique, Julien Ruelle, l’expert de la nature en ville.

Un peu d’air frais donc pour ces plantes et une nouvelle source d’émerveillement pour les Bruxellois.