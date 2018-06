Bruxelles: la maison Jamaer est en vente pour 2,3 millions d'euros

La maison Jamaer est en vente. Racheté en 2012, avant d'être rénové, l'édifice classé situé au 62 de l'avenue de Stalingrad (Ville de Bruxelles) passera prochainement dans d'autres mains. Alain Blond, l'actuel propriétaire, arrive au bout de ses forces. Après avoir mis argent, temps et passion dans son bien, il a décidé de s'en séparer.

A contre-coeur

"C'est à contre-cœur que j'ai décidé de le remettre en vente", explique à la RTBF celui qui a fait en sorte que ce bien d'exception laissé à l'abandon après 2009 redevienne un phare dans le quartier du Midi. Un phare comme il l'a été en 1876, au moment de sa construction dans un style éclectique qui préfigure l'art nouveau. La restauration, minutieuse, sous la supervision des Monuments et Sites aura duré près de cinq années. "A l'achat du bien, je m'étais dit que si c'était trop lourd pour moi, à un certain moment, je serai hélas obligé de trouver une autre solution. Actuellement, je prends cette décision pour ne pas m'étrangler et tout perdre."

Après rénovation, la maison Jamaer a accueilli des chambres d'hôtes dont le cachet est unique. Mais pour Alain Blond, qui a choisi de résider dans les derniers étages, la gestion de la maison était devenu très difficile. "Au départ, quand on y habite, on se sent privilégié. Mais au fil du temps, on commence à ressentir la lourdeur d'effectuer l'entretien, de s'occuper de la maison, d'être toujours à disposition de nos hôtes... C'est un très beau projet mais on ne fait plus que cela." Alain Blond n'a jamais hésité à partager son bien pour des visites, les journées du patrimoine... "Je me suis dit: je prends en charge la restauration du bien puis je l'ouvre à d'autres personnes qui vont pouvoir apprécier le travail, l'architecture de la maison, le patrimoine bruxellois et cela m'aurait permis de continuer mon projet financièrement. Malheureusement cela n'a pas été le cas." Car il y a notamment eu les attentats qui ont plombé le tourisme à Bruxelles.