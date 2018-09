Bruxelles: la ligne de tram 9 a été inaugurée en présence du roi Philippe

La nouvelle ligne de tram bruxelloise portant le numéro 9 et reliant les stations Simonis et Arbre Ballon en quinze minutes, en passant par le site hospitalier de l'UZ Brussel, a été inaugurée ce samedi après-midi, en présence notamment du roi Philippe et du ministre-président du gouvernement bruxellois, Rudi Vervoort. Après son arrivée à 15h00 dans la station Simonis, le roi a conduit le tram qui a coupé le ruban aux couleurs de la Belgique.

De nombreux Bruxellois ont assisté à l'inauguration - © RTBF

Le tram circulera toutes les six minutes en heure de pointe, toutes les 10 minutes en journée et toutes les 15 minutes les soir et week-ends. Le trajet des lignes de bus adjacentes (13, 14, 15, 53 et 84) sera modifié. "C'est la première fois depuis très longtemps que l'on créé à Bruxelles une nouvelle ligne de tram", a fait remarquer le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet. "Cette réalisation est un véritable exemple pour l'avenir. On y a amélioré l'espace public, créé une nouvelle liaison rapide connectée au métro et construit un parking. Le tout en 3 ans". L'avenue de l'Arbre Ballon et la place du Miroir ont été rénovées. Cette dernière accueille un parking souterrain de 199 places sur trois niveaux. Les espaces pour piétons et cyclistes ont été élargis et protégés.