Bruxelles : La gare du Nord évacuée suite à une fuite de gaz dans un bâtiment administratif

Une fuite de gaz a été détectée, ce lundi matin, rue du Progrès, à proximité de la gare du Nord. L’immeuble de bureaux du CCN a été évacué et le périmètre sécurisé afin de permettre à Sibelga d’effectuer les réparations à la conduite endommagée. La fuite de gaz sur cette conduite de moyenne pression a été identifiée à l’occasion de travaux prévus. La réparation devrait durer jusqu’en début d’après-midi.

Lors de cet incident la gare du Nord a aussi été évacuée et la circulation des trains interrompue pendant quelques minutes. Peu avant midi, la SNCB annonçait que les voyageurs avaient de nouveau accès à la gare mais uniquement via la rue d’Aerschot. Les autres accès, et notamment l’accès principal (CCN), restent inaccessibles pour le moment. Selon plusieurs témoins présents sur place, des informations contradictoires circulent sur la réouverture effective de la gare.

"Nous demandons de ne pas se rendre dans ce secteur pour le moment", a déclaré Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord. "Quant aux véhicules de la Stib, ils ne s'arrêtent plus à la gare du Nord". La société De Lijn a fait savoir que ses bus ne s'arrêtent actuellement plus non plus à la gare du Nord.