Bruxelles : la gare du Nord de nouveau accessible après la fuite de gaz détectée ce matin

Une fuite de gaz a été détectée, ce lundi matin, rue du Progrès, à proximité de la gare du Nord. L’immeuble de bureaux du CCN a été évacué et le périmètre sécurisé afin de permettre à Sibelga d’effectuer les réparations à la conduite endommagée. La fuite de gaz sur cette conduite de moyenne pression a été identifiée à l’occasion de travaux prévus. La réparation devrait durer jusqu’en début d’après-midi.

Lors de cet incident la gare du Nord a aussi été évacuée et la circulation des trains interrompue pendant quelques minutes. "Le trafic des trains a été interrompu pendant quelques minutes puis il a repris directement", a précisé Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. Peu avant 13 heures, nos collègues du journal télévisé ont pu constater que deux des accès à la gare avaient été rouverts. La situation devrait donc progressivement revenir à la normale, même sir le trafic des trains pourrait encore subir quelques perturbations cet après-midi.

Suite à la détection de cette fuite de gaz, la zone de police Bruxelles-Nord avait demandé dans la matinée "de ne pas se rendre dans ce secteur pour le moment, quant aux véhicules de la Stib, ils ne s’arrêtent plus à la gare du Nord". La société De Lijn a fait savoir que ses bus ne s’arrêtent actuellement plus non plus à la gare du Nord.