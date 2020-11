Bruxelles : la fresque Blake et Mortimer retrouve un mur dans les Marolles

Blake et Mortimer partiront à la recherche de l’auteur de la marque jaune sur un autre mur de Bruxelles, rue du Temple, dans les Marolles. Après avoir occupé l’angle de la rue du Houblon et la rue du Grand Serment entre 2005 et 2019, la fresque, l’une des étapes du parcours BD de la Ville de Bruxelles, avait disparu. La raison ? La construction de kots étudiants venus définitivement masquer l’œuvre d’art .

Après enquête, un pignon est trouvé, au numéro 6 de la très étroite rue du Temple, au croisement avec la rue Haute. L’artère remonte d’ailleurs vers le palais de Poelaert. "Certes, la rue n’est pas large mais l’emplacement permet de voir la fresque depuis la rue Haute qui enregistre beaucoup de passages."

Le marché a été décidé ce lundi au conseil communal. Il s’élève à 41.000 euros. Le dévoilement de la nouvelle fresque est prévu pour le premier semestre 2021.

Cinq à six nouvelles fresques par an

Le retour de Blake et Mortimer dans le centre-ville ne doit pas faire oublier le nouvel objectif des autorités : élargir le parcours BD (qui accueille Cubitus, Tintin, Ducobu, Lucky Luke, Titeuf…) aux autres quartiers, comme Laeken, Haren et Neder-over-Heembeek. "Le parcours BD est déjà assez dense. Nous sommes contents qu’il s’enrichisse. Mais cette fois, l’idée est de sortir du Pentagone. Nous avons travaillé sur Haren où l’on compte déjà trois fresques et bientôt une quatrième."

Un appel à pignon a été lancé auprès de propriétaires habitant Laeken et Neder-over-Heembeek. "Nous voulons compléter le parcours à Laeken et nous voulons le développer à Neder. Mon approche est que chaque quartier ait son propre parcours BD. D’où notre appel à manifestation d’intérêt auprès de la population. En fonction de ce qui nous parvient et de ce que nous avons identifié, en fonction de l’état des murs et de leur visibilité, nous verrons ce qu’il est possible d’entreprendre avec les créateurs de bande dessinée."

L’objectif de la Ville est d’inaugurer cinq à six fresques par an. Les dernières à avoir vu le jour sont Yasmina rue de Verdun (Haren), Tamara rue de Ter Plast (Laeken) ou encore Crocodile rue aux Choux (centre).