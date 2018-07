Bruxelles: la famille royale fête les 15 ans du Bal national ce vendredi 20 juillet

Le roi Philippe, la reine Mathilde, le prince Laurent et la princesse Claire assistent ce vendredi au Bal national donné pour la quinzième année consécutive sur la place du Jeu de Balle à Bruxelles. Environ 15.000 personnes participent en moyenne à l'événement chaque année.

Sous la direction du groupe de danseurs Unik Party, le public se mettra en jambes dès 19h en réalisant une chorégraphie collective.

A 20h, le sosie de Johnny Hallyday revisitera quelques grands titres de la star du rock décédé en décembre dernier.

A 20h30, la chanteuse belge Liliane Saint-Pierre, qui a été découverte par Claude François et qui a chanté aux côtés de Johnny Hallyday et d'autres grandes vedettes, montera sur scène. Elle interprètera le titre "Soldiers of Love" qu'elle avait chanté au Concours Eurovision de 1987, ses propres succès ainsi que des tubes des années 80.

A 21h, le boys band flamand "Get ready !" rejouera ses tubes des années 90.

A 22h, Alec Mansion du groupe Léopold Nord lui succédera sur scène.

Lio et Plastic Bertrand reprendront en duo, dès 22h15, leurs grands titres comme "Les brunes ne comptent pas pour des prunes" et "Ça plane pour moi".

DJ Daddy K prendra le relais à 23h30 et le groupe The Planes clôturera le bal de minuit à 1h du matin.

Thierry De Coster et Max Lamenace incarneront Berre et Swa, les concierges de la place du jeu de Balle qui assureront la présentation des artistes sur scène. "Ce bal, c'est le coeur de Bruxelles qui s'exprime de la meilleure manière qui soit", a remarqué Thierry De Coster. "Que tu viennes du bas du peuple ou d'en haut dans les couronnes et dans les palais, tout le monde est ensemble. Bleu, vert, noir, jaune, rouge, on est de toutes les couleurs, contents d'être ensemble".

Les accès de la place seront filtrés dès 17h par des agents de police. Les sacs à dos sont déconseillés. Les canettes et les bouteilles en verre sont interdites.