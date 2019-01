Bruxelles: la directrice de la haute-école fictive Maria Magdalena condamnée par défaut

C’est cet après-midi qu’a eu lieu le prononcé du jugement au Tribunal correctionnel de Bruxelles. L'ex-directrice d’une haute-école fictive bruxelloise de stylisme Maria Magdalena a été condamnée par défaut. Elle a écopé d'une peine d'un an de prison ferme et de 52.000 euros d'amende. Un jugement prononcé par défaut puisque la prévenue reste introuvable.

La supercherie aura duré plus de 5 ans. Située avenue Louise, l'école avait pignon sur rue. Sa directrice, Violetta Ivanova, styliste bulgare, est aujourd'hui en fuite. Elle est accusée de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance.

Antonia Olborski, ancienne étudiante de l’école Maria Magdalena raconte son expérience : "J’ai intégré l’école en 2014. Il m’a fallu deux ans pour me rendre compte que le diplôme n’existait pas et que c’était une fraude totale. Le minerval était de 8000 euros par an. J’ai donc dépensé 16.000 euros en deux ans. La première année, les cours se passaient bien. En deuxième année, d’autres cours étaient prévus, dont je n’ai pas vraiment vu la couleur ".

Antonia nous explique alors qu’elle a suivi un pseudo cours d’histoire de la mode avec une enseignante qui n’était pas diplômée. C’est là qu’elle commence à poser des questions à la directrice : "Ce diplôme qui l’a eu ? Quand est-ce que je vais pouvoir le passer ? Elle me disait que je n’étais pas assez bonne pour le passer, mais que ce n’était pas grave, qu’elle était là pour m’aider… ". Antonia a aujourd’hui l’impression d’avoir été manipulée : "Je me sens vraiment bête par rapport à tout cela. Aujourd’hui, cela ne m’arriverait plus, mais à l’époque j’étais jeune et perdue. J’ai été complètement manipulé. J’ai été caressée dans le sens du poil. Dès que je posais des questions, elle me rabaissait. C’était une manipulation totale".

Parmi les victimes, on retrouve aussi des enseignants comme cette femme qui n’a pas souhaité donner son nom et qui attend toujours huit mois de salaires impayés : "J’ai enseigné pendant plus ou moins deux ans. Je me suis rendu compte du problème sur la fin. Il y a eu beaucoup de promesses non tenues, beaucoup de changements, de démissions et beaucoup de départs d’élèves. J’ai beaucoup fermé les yeux en me disant ça va aller, ce n’est pas grave, etc. Je croyais énormément en son projet qui avait le mérite d’être solide, surtout quand elle le présentait. On avait tous envie d’y croire. On peut dire qu’elle nous a bien manipulés ".

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné l'ancienne directrice par défaut à un an de prison et à 52 000 euros d'amende. Les victimes, elles, attendent toujours de revoir leur argent. Le montant total du préjudice s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros.