Bruxelles: la collecte des poubelles fortement perturbée

Le ramassage des sacs poubelles est très perturbé, en ce jour d'actions contre la réforme des pensions. D'après Etienne Cornesse, le porte-parole de Bruxelles-Propreté, des sacs non collectés restent sur les trottoirs d'Anderlecht, de Berchem-Sainte-Agathe, d'Evere, de Jette, de Ganhoren, de Woluwé-Saint-Pierre, de Woluwé-Saint-Lambert, de Koekelberg, de Molenbeek, de Haren, et une petite partie d'Etterbeek. Des consignes suivront dans la journée concernant la marche à suivre avec les sacs non collectés.