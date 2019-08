Bruxelles : la baignade est autorisée dans l'étang du Bois de la Cambre ces 17 et 18 août

Ceux que la pluie ou la fraîcheur des températures ne décourageront pas, auront l’occasion de faire trempette, ce week-end, dans l’étang du Bois de la Cambre. L’évènement avait été annulé le mois dernier en raison de la qualité de l’eau jugée insuffisante (il faisait alors nettement plus chaud !). Cette fois, les contrôles menés avec Bruxelles Environnement autorisent la baignade. Concrètement, les nageurs pourront piquer une tête dans l’étang du Bois de La Cambre ces samedi et dimanche entre 13 et 18 heures, et par tranche de 30 minutes.