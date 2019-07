Bruxelles: la 139e Foire du Midi est ouverte jusqu'au 18 août 2019

La Ville de Bruxelles a donné le coup d'envoi de la Foire du Midi, ce samedi en début d'après-midi. C'est la 139e édition de cet événement festif de la capitale. Installée entre la Porte de Hal et la Porte d'Anderlecht, la Foire et ses attractions en tout genre seront accessibles jusqu'au 18 août.

La Ville de Bruxelles a inauguré la Foire du Midi, ce samedi à 13h30, avec une réception à l'Hôtel de Ville, en présence des élus communaux, des confréries folkloriques et de la chanteuse Typh Barrow, marraine de cette 139e édition de la Foire.

En cortège et en fanfare, tous les invités se sont ensuite dirigés vers la statue de Manneken-Pis qui, pour l'occasion, a revêtu le costume de Pierrot, emblème des forains. Ils se sont ensuite dirigés vers la Porte d'Anderlecht pour la parade inaugurale sur le site de la Foire, avec la présence, entre autres, de musiciens et de candidates à Miss Bruxelles.

"Je suis très attaché à la Foire du Midi. Comme tout Bruxellois, j'y viens depuis que je suis tout gamin", a affirmé Fabian Maingain (Défi), l'échevin des Affaires Economiques à la Ville de Bruxelles. "Sa pérennité et son intégration optimale dans le tissu urbain sont mes principaux objectifs, afin de lui garantir de nombreuses prochaines éditions et pouvoir prolonger la tradition pour tous les futurs enfants et petits-enfants. Après le Tour de France, la Foire du Midi est l'évènement festif qui fera vivre Bruxelles tout l'été".