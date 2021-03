Bruxelles : l'ouverture des nouveaux centres de vaccination reportée au 15 mars au plus tôt

L’ouverture de nouveaux centres de vaccination à Bruxelles qui devaient accueillir les candidats au vaccin contre le coronavirus début mars est reportée de quelques jours. Ceux-ci seront accessibles entre le 15 et le 22 mars prochains, annonce le porte-parole du ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo). En cause : la livraison des vaccins. "Nous sommes dépendants des livraisons", ajoute le cabinet Maron.

Actuellement, seuls deux centres sur les 10 prévus sont ouverts, celui du Heysel, le plus grand du pays, avec une capacité de 1000 vaccins administrables par jour ainsi que celui installé au boulevard Pachéco, dans le centre-ville.

Les centres dont l’ouverture est prévue en mars sont les suivants : Forest (avenue Jupiter), Schaerbeek (salle du Crossing), Molenbeek (chaussée de Gand) et Hôpital militaire de Neder-over-Heembeek, dans le nord de la Région. En avril, place à l’ouverture des centres d’Anderlecht (sur le site du Sporting d’Anderlecht), de Woluwe-Saint-Pierre (Joli-Bois), de Woluwe-Saint-Lambert (Poséidon) et d’Uccle (Van Ophem).

On le rappelle : le centre de vaccination du Heysel reste aujourd’hui encore largement en dessous de ses capacités (3000 personnes vaccinées en trois semaines) et n’accueille pas suffisamment de personnes. En cause : des couacs informatiques dans l’envoi des convocations et des réticences de la part du personnel de soins de santé travaillant à Bruxelles vis-à-vis du vaccin Astra Zeneca…

L’objectif des autorités régionales est de vacciner au moins 70% de la population bruxelloise sur base du planning suivant: phase 1A de fin décembre à mars (résidents et personnel des maisons de repos, personnel des hôpitaux, généralistes, infirmiers, dentistes...), phase 1B en mars (plus de 65 ans, 45 à 65 ans présentant des facteurs de comorbidités, métiers essentiels), phase 2 toujours en fonction de l'acheminement des vaccins (reste de la population au-dessus de 18 ans).