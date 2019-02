Bruxelles: l’idée d’un week-end sans voiture à l’occasion du départ du Tour de France est abandonnée

Bruxelles va accueillir le grand départ du tour de France le week-end du 6 et 7 juillet, pour l'occasion, la Région proposait d'organiser deux journées sans voiture. Mais la police refuse cette proposition. La raison est au manque d’effectifs. Les six zones de police bruxelloises affirment qu'elles ne disposent pas assez d’agents en cette période de vacances pour encadrer ces journées sans voiture. Sans plus de débat, l’idée est donc abandonnée.

La Ville de Bruxelles, qui coordonne ce grand départ du Tour de France, précise qu'elle ne planche pas pour l'instant sur un autre dispositif de mobilité particulier.