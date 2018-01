Bruxelles: l'hôtel Husa President, où réside Carles Puigdemont, en réorganisation judiciaire

Reste que ce séjour ne fait plus plaisir dans les couloirs. "Ce n'est pas l'accueil de M. Puigdemont qui a plombé les finances de l'hôtel, c'est certain", note une source interne. "Reste que l'hôtel est aujourd'hui en réorganisation judiciaire et que des sacrifices sont demandés au personnel. Pendant ce temps, nous avons un hôte qui occupe la suite présidentielle, organise ses réunions et son réveillon du nouvel an sans, visiblement, débourser le moindre euro. C'est un client très simple mais sa présence implique pour nous beaucoup de contraintes."

Mesures d'économie

Si la situation financière est très délicate, la direction a déjà avalisé plusieurs pistes pour réduire les coûts: mise en chômage technique, ouverture de quatre cinquièmes temps, fermeture de la cuisine à l'heure du midi, accroissement de la charge de travail pour les 85 équivalents temps-plein... A titre d'exemple, les femmes de chambre devront désormais nettoyer plus de chambres au quotidien.

La directeur, Miquel Netto, que la RTBF a contacté, n'a pas souhaité confirmer les contours de la réorganisation judiciaire. Elle ne veut pas non plus commenter le séjour de son client catalan. Ce qui est certain, c'est que la direction souhaite tout faire pour maintenir l'emploi dans un environnement concurrentiel post-attentats.

Un délai jusqu'au 21 mars

Pour Emelyne Doyen, permanente syndicale CSC (secteur Alimentation et Services), qui a assisté à un conseil d'entreprise mardi, "la réorganisation judiciaire met en place un délai jusqu'au 21 mars - délai qui peut être prolongé - afin de trouver des accords avec les créanciers et notamment le propriétaire. A ce stade, des négociations sont en cours et nous suivons le dossier de très près. Une chose est sûre: les salaires du personnel ont été payés en temps et en heure. La direction nous assure qu'elle veut maintenir l'activité."

Rappelons que le Husa President Park est l'ancien Hôtel WTC President. Ouvert en 1985, sous l'impulsion d'investisseurs bruxellois, il a longtemps souffert d'un manque de rentabilité vu son éloignement du centre-ville et sa grande taille. En 1988, l'exploitation est cédé à un groupe hispano-suisse. En 1993, c'est Husa qui reprend l'hôtel. En 2008, place aux travaux de rénovation. Il faut noter que le groupe Husa est en grandes difficultés financières en Espagne.

Si l'hôtel bruxellois est la résidence de travail de Carles Puigdemont, il devrait se domicilier officiellement à Sint-Pauwels, près d'Anvers, dans une villa appartenant à l'oncle de Bart De Wever. C'est ce qu'ont affirmé récemment plusieurs médias néerlandophones ainsi que la chaîne espagnole Tele Cinco. Le leader catalan régulariserait ainsi sa situation belge. Il pourra ainsi diriger la Région catalane depuis l'étranger, en l'occurrence entre Bruxelles et Sint-Pauwels et via Skype. Ce que ne digère pas le gouvernement espagnol. Madrid qui veut également empêcher tout retour secret en Espagne de Carles Puigdemont. Mercredi, celui-ci a indiqué vouloir rentrer en Espagne afin de défendre sa candidature à la présidence de la Catalogne.

Carles Puigdemont s’est rendu cette semaine au Danemark dans le cadre d'une conférence. Il reste sous la menace d'un mandat d'arrêt international.