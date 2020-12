Bruxelles : l'ancien siège de l'Otan, futur "Justitia", construit sans permis d'urbanisme

"Sachez que jamais l’Otan n’a disposé d’un permis d’urbanisme", a indiqué Pascal Smet en commission du développement territorial. "C’était sans doute un autre temps (à la sortie de la guerre) et pour des raisons de sécurité. Mais à l’époque, le siège de l’Otan s’est implanté sans permis d’urbanisme et jamais un permis d’urbanisme n’a été demandé".

Les Etats-Unis et les autres pays de l’alliance conviennent de s’installer dans le nord-est de Bruxelles. L’organisation internationale doit avoir un siège dans une capitale et Bruxelles est déjà celle (provisoire) de la Communauté économique européenne, ancêtre de l’Union européenne.

Sauf que, guerre froide entre bloc de l’Ouest et bloc de l’Est oblige, il faut faire vite pour déménager le personnel, les documents et le matériel de l’Otan en Belgique. Très vite même à tel point que les autorités nationales et l’organisation se passent de déposer une demande de permis d’urbanisme. C’était souvent le cas à l’époque. Il faut dire aussi que les premiers mois et même les premières années, les travailleurs de l’Otan occupent des baraquements provisoires, avant que ceux-ci ne deviennent définitifs.

Les années passent et plus personne ne pense à régulariser les constructions qui s’étendent jusqu’à la Flandre et la commune voisine d’Evere. Pas de permis, ni temporaire, ni de dispense. C’est cette information qui a été confirmée lundi par Pascal Smet.

Dans les années 60, nous sommes en pleine guerre froide

"C’est une démarche que l’on peut comprendre à l’époque", explique Geoffroy Coomans de Brachene, député MR, rapporteur de la commission du développement territorial, ancien échevin de l’Urbanisme de la Ville de Bruxelles ayant déjà visité les lieux.

"L’Otan est un site sensible. Introduire une demande de permis, c’est rendre public des plans et des aménagements qui doivent être sécurisés. Dans l’année 60, il faut le rappeler, nous sommes en pleine guerre froide. Et puis, qui cela dérangeait, le fait qu’il n’y ait pas eu de permis, à partir du moment où on se disait que l’Otan avait été créée pour assurer la sécurité des citoyens ?"