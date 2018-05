Bruxelles: Jacques Brel à l'honneur et une dizaine d'activités à la Fête de l'Iris ce week-end

La Fête de l'Iris invite Bruxellois et visiteurs à célébrer le 29e anniversaire de la Région bruxelloise les 5 et 6 mai prochains. Les festivités rendront hommage à Jacques Brel, cette année. Les institutions européennes se joignent également à l'évènement pour la première fois.

Une sélection de communes sera mise en lumière: Watermael-Boitsfort, Uccle, Ixelles et Auderghem. Visites guidées, stands d'information, activités interactives, débats, concerts, expos... Pour la première fois, les institutions européennes participent aux festivités et proposent de découvrir les rouages de l'Union européenne à travers une journée portes ouvertes, le samedi 5 mai.

Une attention particulière sera portée à l'Année Européenne du Patrimoine Culturel. Le 5 mai en soirée, la traditionnelle Electro Night sur la place des Palais clôturera la première journée. Le lendemain, l'art de rue sera mis à l'honneur et différents villages à thèmes seront ouverts au public dans le Parc de Bruxelles.

Concert hommage à Jacques Brel dimanche

Le week-end se terminera avec un projet collaboratif célébrant la diversité bruxelloise et rendant hommage à Jacques Brel. Le célèbre chanteur schaerbeekois disparu il y a quarante ans. Une quinzaine d'artistes reprendront ses plus grands succès sur la place des Palais. Parmi eux: Maurane, BJ Scott ou encore Typh Barrow. On nous promet du Jacques Brel en rap et même en dialecte marocain... Ce sera donc Place des Palais, dimanche dès 18h30.